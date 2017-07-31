Фронтмен группы «Ноль» Федор Чистяков, являющийся членом «Свидетелей Иеговы» — организации, признанной экстремистской в России, решил уехать из страны из-за запрета организации. Об этом сообщил в понедельник представитель артиста.

По его словам, Чистяков будет больше времени проводить за рубежом, однако в России тоже планирует выступать с концертами.

Представитель артиста подчеркнул, что переезд Чистякова не связан с тем, что он «якобы не любит Россию и продался американцам. Это вынужденная мера», передает телеканал «Звезда».

Чистяков отметил, что ему просто не оставили выбора, решение покинуть страну он принял, когда находился в концертном туре в США. Артист уверен, что в России его могут «в любую минуту забрать». Запрет, по словам лидера группы «Ноль», лишил его возможности «открыто исповедовать свою религию».

«Это само по себе травма, даже если тебя не сажают, но есть уже и посадки. Такая обстановка делает любую творческую активность бессмысленной. В чем смысл, если завтра за тобой могут прийти?» — цитирует Чистякова телеканал «360».

Напомним, Верховный суд России признал организацию «Свидетели Иеговы» экстремистской 20 апреля 2017 года.

«Верховный суд РФ постановил удовлетворить иск Минюста России и признать экстремистской организацию «Управленческий центр свидетелей Иеговы в России», ликвидировать ее и запретить ее деятельность на территории России», — огласил решение суда судья Юрий Иваненко.

А 17 июля текущего года Верховный суд РФ признал ликвидацию организации «Управленческий центр «Свидетелей Иеговы в России» из-за признания ее деятельности экстремистской законной.