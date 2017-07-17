Верховный суд РФ признал законной ликвидацию организации «Управленческий центр «Свидетелей Иеговы в России» из-за признания ее деятельности экстремистской, сообщает «Газета.ру».

Таким образом, судебная коллегия отклонила апелляционную жалобу организации.

Напомним, ранее суд признал главную организацию «Свидетелей Иеговы» в РФ экстремистской, а также постановил обратить в доход государства ее имущество.

В свою очередь, «Свидетели Иеговы» намерены добиваться отмены ликвидации и признания решений национальных судов нарушающими права верующих, сообщает «Интерфакс».

Адвокат организации заявил, что данное решение будет обжаловано в Европейском суде по правам человека.