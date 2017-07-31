В Железнодорожный суд Московской области поступили материалы дела в отношении Ольги Алисовой, которая сбила насмерть на своем автомобиле шестилетнего мальчика в подмосковной Балашихе.

Сейчас материалы находятся в производстве председателя суда Владимира Шекуна, который должен назначить дату предварительных слушаний, пишет ТАСС. Ранее Железнодорожный суд наложил арест Алисовой до 15 сентября в связи с нарушением ею меры пресечения в виде подписки о невыезде.

Инцидент произошел 23 апреля текущего года во дворе жилого дома в Балашихе, где жительница Подмосковья совершила наезд на ребенка, в результате ДТП мальчик скончался. По словам официального представителя МВД РФ Ирины Волк, проведенные исследования показали, что водитель мог предотвратить наезд, это позволяли сделать технические возможности. Кроме того, автомобиль двигался с повышенной скоростью и женщина разговаривала за рулем по мобильному телефону.

Уголовное дело против Алисовой было возбуждено 16 мая по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека».