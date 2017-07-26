Мособлсуд 27 июля рассмотрит апелляционную жалобу защиты на арест Ольги Алисовой, сбившей насмерть в подмосковной Балашихе шестилетнего мальчика. Об этом сообщила пресс-секретарь суда Наталья Осипова.

Ранее Железнодорожный суд Московской области арестовал Алисову до 15 сентября. Напомним, она была задержана после того, как нарушила правила подписки о невыезде. В полиции в среду заявили о завершении предварительного расследования этого уголовного дела.

Напомним, 31-летняя Ольга Алисова сбила шестилетнего мальчика 23 апреля во дворе жилого дома в микрорайоне Павлино в Балашихе. Согласно данным первичной экспертизы, в крови погибшего ребенка было обнаружено 2,7 промилле алкоголя, что соответствует «сильной степени опьянения».

По данному факту ведется расследование двух уголовных дел: о самой аварии и о халатности при проведении экспертизы. СКР взял с отца погибшего ребенка, а также его адвоката подписку о неразглашении материалов дела.