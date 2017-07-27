Московский областной суд признал законным арест Ольги Алисовой, обвиняемой в скандальном ДТП в Балашихе, где погиб шестилетний мальчик.

Алисова была заключена под стражу 6 июля по решению Железнодорожного городского суда Московской области. Следствие объяснило изменение меры пресечения с подписки о невыезде на арест тем, что обвиняемая не проживала по указанному адресу.

«Решение Железнодорожного суда об изменении меры пресечения с подписки о невыезде на заключение под стражу оставить без изменения», — постановил судья.

Сама Алисова заявила, что ей пришлось сменить место жительства из-за повышенного внимания со стороны СМИ, и добавила, что не намеревалась скрываться.

«Жить по месту регистрации стало практически невозможно, она получала угрожающие SMS», — сказала ее адвокат.

Защита обвиняемой просила отменить решение об аресте, заявив, что Алисова содержит семью, у нее десятилетний ребенок и она должна находиться на свободе, чтобы работать и оплачивать свои кредиты. Однако суд учел все данные следствия и решил, что арест является законным и обоснованным.

ДТП, в ходе которого погиб шестилетний ребенок, произошло в Балашихе 23 апреля. Ольга Алисова, находившаяся за рулем иномарки, совершила наезд на мальчика, после чего он скончался. Позже подозреваемая заявила, что мальчик был пьян, а проведенные экспертизы выявили следы алкоголя в крови ребенка.

По факту экспертного заключения СК РФ возбудил уголовное дело о халатности.