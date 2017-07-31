Расчистка российского банковского сектора, в результате которой больше трети банков за четыре года прекратили существование, даст позитивный эффект, заявил руководитель департамента исследований и прогнозирования Центробанка Александр Морозов.

На прошлой неделе ЦБ отозвал лицензию у банка «Югра» из топ-30, что стало самым дорогим случаем для отечественной системы страхования вкладов.

«Эти меры позволят повысить устойчивость банковского сектора в будущем и снизить вероятность банковских кризисов», — цитирует Морозова Reuters в понедельник.

По его словам, расчистка банков не оказала сильного влияния на уровень конкуренции.

«С течением времени эта политика начнет приносить свои плоды, мы уже видим ее позитивные результаты в повышении устойчивости банковской системы. В будущем и уровень конкуренции тоже должен вырасти за счет унификации процентных ставок банков между собой», — добавил глава департамента.