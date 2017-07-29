Банк России оценил дыру в капитале банка «Югра», у которого в пятницу отозвали лицензию, в более чем 7 млрд рублей. Об этом пишет ТАСС.

«В результате произведенных временной администрацией корректировок в бухгалтерском учете в Банк России представлена отчетность по состоянию на 22.07.2017, отражающая реальные последствия формирования резервов в требуемом объеме и фактическую утрату собственных средств банка, значение которых составило минус 7,04 млрд рублей», — говорится в сообщении регулятора.

ЦБ отозвал лицензию у кредитной организации 28 июля в связи с утратой банком капитала.

10 июля Банк России ввел временную администрацию, а также наложил трехмесячный мораторий на удовлетворение требований кредиторов банка. По мнению регулятора, банк «Югра» мог предоставлять недостоверную отчетность.