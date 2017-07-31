Австрия готова защищать национальные интересы в случае применения антироссийских санкций США к европейским компаниям и намерена координировать свои действия с Европейской комиссией.

«Мы — в соответствии с позицией Европейской комиссии — в случае необходимости готовы действовать, чтобы защитить национальные и европейские интересы», — заявил официальный представитель МИД Австрии Томаса Шнёлль, комментируя ситуацию вокруг возможных ограничительных мер США в отношении России.

Официальный представитель федерального канцлера Австрии Юрген Шварц сообщил, что австрийское правительство с тревогой наблюдает за попытками США через односторонние антироссийские санкции реализовать собственные экономические интересы в Европе и считает, что экстерриториальное применение американских законов неприемлемо, передает ТАСС.

В свою очередь глава Палаты экономики Австрии Кристоф Ляйтль также выступил в против новых антироссийских санкций США и призвал Евросоюз не мириться с американскими ограничительными мерами в отношении России, поскольку они негативно отразятся на всех сторонах.

В то же время в крупнейших австрийских компаниях, задействованных в проекте строительства газопровода «Северный поток-2», — нефтегазовой OMV и сталелитейной Voestalpine заявили, что они внимательно следят за ситуацией с возможными новыми санкциями США в отношении РФ и придерживаются своих договоренностей с Москвой.