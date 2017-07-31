Министр экономики ФРГ Бригитта Циприс заявила, что новый законопроект США по ужесточению санкций против РФ нарушает международное право, поскольку они затрагивают и европейские предприятия. Об этом она сообщила в интервью немецкой медиагруппе Funke.

«Америка не может штрафовать немецкие предприятия за то, что они осуществляют экономическую деятельность в другой стране», — подчеркнула министр экономики Германии.

При этом Бригитта Циприс отметила, что европейские страны не хотят торговой войны с Соединенным Штатами и поэтому они обычно поддерживают согласованные действия с Вашингтоном в вопросе санкционной политики.

Ранее сенат конгресса США проголосовал в поддержку законопроекта по расширению санкций в отношении России, Ирана и КНДР. Теперь документ пойдет на подпись президенту Дональду Трампу.