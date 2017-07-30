Россия способна ввести дополнительные ограничения против США, помимо уже объявленных. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

Глава государства отметил при этом, что он против введения этих мер.

«У нас есть, конечно, что сказать и ограничить такие сферы нашей деятельности совместной, которые будут чувствительны для американской стороны. Но я думаю, что этого делать не нужно», — заявил президент в интервью ведущему Владимиру Соловьеву.

По словам Путина, это будет вредить международным отношениям и наносить «какой-то ущерб и нам».