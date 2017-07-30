Пхеньян предпримет решительные действия, если Вашингтон примет решение усилить санкции против Северной Кореи.

Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на агентство «Ренхап».

«Если США будут придерживаться своего военного авантюризма в отношении нас и суперинтенсивных санкционных схем, мы ответим решительными и справедливыми действиями», — цитирует агентство представителя МИД КНДР.

В ночь на 29 июля стало известно об очередном пуске северокорейской баллистической ракеты. Позже в Пхеньяне сообщили о втором успешном пуске МБР «Хвансон-14».