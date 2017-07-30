КНДР пригрозила США решительно ответить на новые санкции
Пхеньян предпримет решительные действия, если Вашингтон примет решение усилить санкции против Северной Кореи.
Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на агентство «Ренхап».
«Если США будут придерживаться своего военного авантюризма в отношении нас и суперинтенсивных санкционных схем, мы ответим решительными и справедливыми действиями», — цитирует агентство представителя МИД КНДР.
В ночь на 29 июля стало известно об очередном пуске северокорейской баллистической ракеты. Позже в Пхеньяне сообщили о втором успешном пуске МБР «Хвансон-14».