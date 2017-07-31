Пятеро россиян скончались на различных курортах Турции за минувшие выходные. Об этом сообщили в пресс-службе Ростуризма со ссылкой на данные кризисного центра МИД РФ.

Отмечается, что четверо из них умерли во время купания, в том числе из-за проблем со здоровьем. В этой связи Ростуризм призвал граждан России не забывать о правилах безопасности, а также учитывать особенности своего здоровья, находясь на отдыхе. В частности, рекомендуется носить головные уборы и одежду из легких тканей, использовать крем от загара, пить больше жидкости, не злоупотреблять спиртным, купаться в бассейнах или специальных водоемах с оборудованной пляжной зоной, сообщает сайт НТВ.Ru. Приезжая на отдых в страну с тропическим и субтропическим климатом россиянам также рекомендуется заложить пару дней на акклиматизацию, особенно если речь идет об отдыхе с ребенком. Питаться рекомендуется только в тех заведениях, где используются продукты гарантированного качества промышленного производства, пить только знакомые напитки, а также бутилированную или кипяченую воду.