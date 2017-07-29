Ростуризм заявил, что не получал жалоб от российских туристов в связи с пожаром в турецком отеле Eldar Resort Hote в Кемере.

В ведомстве сообщили, что активно следят за событиями в Кемере и развитием ситуации с пожаром в отеле, в котором пострадали не менее четырех россиян.

«Ростуризм находится на связи с ситуационно-кризисным центром МИД России и следит за развитием ситуации. Жалоб и обращений в Ростуризм на настоящее время не поступало», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Отмечается, что все туристы из России находятся под опекой своих туроператоров, которые должны выполнять свои обязательства по отношению к отдыхающим.

Ранее сообщалось, что из-за крупного пожара в гостинице курортного города Кемер пострадали минимум четыре российских туриста и еще 10 граждан Турции. В настоящее время более 400 человек эвакуировали.