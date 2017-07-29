Ростуризм не получал жалоб от россиян из-за пожара в отеле в Турции
Ростуризм заявил, что не получал жалоб от российских туристов в связи с пожаром в турецком отеле Eldar Resort Hote в Кемере.
В ведомстве сообщили, что активно следят за событиями в Кемере и развитием ситуации с пожаром в отеле, в котором пострадали не менее четырех россиян.
«Ростуризм находится на связи с ситуационно-кризисным центром МИД России и следит за развитием ситуации. Жалоб и обращений в Ростуризм на настоящее время не поступало», — сообщили в пресс-службе ведомства.
Отмечается, что все туристы из России находятся под опекой своих туроператоров, которые должны выполнять свои обязательства по отношению к отдыхающим.
Ранее сообщалось, что из-за крупного пожара в гостинице курортного города Кемер пострадали минимум четыре российских туриста и еще 10 граждан Турции. В настоящее время более 400 человек эвакуировали.
🔴 Antalya'nın Kemer ilçesinde bulunan 5 yıldızlı bir otelde yangın çıktı. Otelde bulunan 400 kişi tahliye edildi. pic.twitter.com/6rmNcTniA2— Mamafih365 (@Mamafih365) 29 июля 2017 г.