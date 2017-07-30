Российское Генконсульство в Анталье подтвердило сообщения о гибели российской туристки во время отдыха в одном из местных отелей.

«У Генконсульства есть сведения об этом. Женщине 36 лет», – приводит RT слова российского дипломата.

Ранее СМИ сообщили о смерти российской туристки Оксаны Астафьевой, страдающей астмой. Как сообщалось, женщина скончалась во время купания в море из-за осложнений, вызванных болезнью. Инцидент произошел около 18:00 по местному времени. Женщина зашла в воду и почувствовала себя плохо, отдыхающие помогли ей выйти на берег. Вскоре туристку госпитализировали, но спасти ее не удалось. Точную причину смерти специалисты установят позже.

По данным газеты Milliyet, в субботу в Турции скончались еще два российских туриста. Один из них, 56-летний мужчина, утонул на пляже в районе курорта Манавгат. Вторая, 47-летняя Татьяна Логинова, скончалась от сердечного приступа в одном из отелей того же курорта. Пока российское консульство эту информацию не подтвердило.

Помимо этого, в воскресенье на юге Турции перевернулся туристический автобус, сообщается о 26 пострадавших.