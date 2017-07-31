Единый государственный экзамен (ЕГЭ) в России вряд ли когда-нибудь будет отменен. С таким заявлением выступила глава Минобрнауки РФ Ольга Васильева в эфире телеканала «Россия 24».

«Я не думаю, что ЕГЭ мы когда-нибудь будем отменять», — подчеркнула глава ведомства.

Васильева указала, что плюсом ЕГЭ является возможность поступления в ведущие вузы страны. При этом Минобрнауки будет бороться с «натаскиванием» выпускников на ЕГЭ.

С 2009 года ЕГЭ является единственной формой выпускных, а также вступительных экзаменов в вузы. Обязательны для сдачи две дисциплины — математика и русский язык. Планируется добавить литературу, отечественную историю и иностранный язык.