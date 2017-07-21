Президент РФ Владимир Путин считает, что систему единого государственного экзамена (ЕГЭ) в школах необходимо совершенствовать, если система образования выстроена только для успешной сдачи экзаменов.

«Начетничество — это плохо. ЕГЭ не задумывался как система начетничества. И если система устроена таким образом, то, конечно же, многое нужно поменять», — заявил Путин на встрече с воспитанниками центра «Сириус».

По мнению президента РФ, благодаря ЕГЭ удалось добиться значительного увеличения числа студентов из регионов в ведущих вузах страны.

«Здесь есть и плюсы в этом ЕГЭ. Вы знаете, в крупнейшие, ведущие вузы страны до того, как ЕГЭ был введен и заработал в полном объеме, ребята с периферии попадали в эти вузы в небольшом количестве. Это было всего 10–15%. Сейчас у нас свыше 60% в ведущих вузах страны учатся и поступают туда ребята с периферии, не из Москвы и не из Петербурга. Это существенным образом расширило географию и возможности для талантливых одаренных ребят со всей территории РФ... и это безусловный плюс ЕГЭ. Но совершенствовать ЕГЭ, конечно, нужно», — подчеркнул Путин.

С 2009 года ЕГЭ служит в России одновременно выпускным экзаменом в школе и вступительным экзаменом в вуз и проводится по 14 общеобразовательным предметам. На данный момент обязательными для получения аттестата об окончании школы являются ЕГЭ по русскому языку и математике, однако список обязательных экзаменов планируется расширять. Ежегодно единый государственный экзамен сдает около 750 тыс. выпускников.