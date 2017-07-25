Результаты ЕГЭ московских школьников улучшились по сравнению с прошлым годом. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин на заседании президиума столичного правительства.

Мэр отметил, что результаты экзамена по физике, информатике и математике улучшились почти в четыре раза.

«Московские школьники сдали экзамен лучше, чем в предыдущем году, и в два раза лучше, чем в среднем по стране. Более того, за последний год значительно улучшились такие показатели, как по математике, информатике, физике. Это касается профильных классов. Показатели улучшились от двух до четырех раз, это можно считать прорывом», — сказал Собянин.

Он подчеркнул, что такие хорошие результаты дают большие возможности выпускникам для поступления в ведущие российские вузы.

«Количество москвичей, поступающих в Московский физико-технический институт, за последние пять лет увеличилось более чем в три раза. Это огромный труд преподавателей и самих школьников. Я их поздравляю и благодарю за успехи, которых они достигли в прошедшем учебном году», — добавил Собянин.