Высшая административная инстанция Франции — Государственный совет — отклонила жалобы мэрии и МВД и обвинила власти страны в бездействии за неоказание помощи беженцам в Кале, говорится в коммюнике ведомства.

Лагерь беженцев в Кале был закрыт французскими властями в 2016 году, однако после расселения многие мигранты вновь вернулись в окрестности города. По данным ассоциации по работе с мигрантами, они проживают в ужасных условиях и не имеют даже доступа к воде. Согласно решению административного суда, местные власти были обязаны обеспечить беженцам доступ к воде, однако они обжаловали данное решение.

Госсовет заявил о правомерности и полном соответствии закону решения административного суда, заявив, что государственная власть подвергает людей бесчеловечному и унижающему достоинство обращению, грубо нарушая права и свободы. В Госсовете призвали французские власти разобраться с ситуацией и предоставить людям необходимую помощь.