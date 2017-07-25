В Каннах полиция задержала более 150 нелегальных мигрантов. Об этом сообщает телеканал BFMTV.

«Было произведено 156 задержаний, большая часть задержанных — из Судана», — цитирует телеканал заявления французской полиции.

По имеющейся информации, задержанные планировали отправиться в Марсель, где собирались подать заявку на соискание убежища. Уточняется, что среди задержанных — известный французский активист Седрик Эрру.

Ранее премьер-министр республики Эдуар Филипп заявил о создании дополнительных 7,5 тыс. мест для размещения лиц, просящих убежища, а также об ужесточении контроля за переселенцами.