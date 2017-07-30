Французские спасатели нашли в субботу утром 26 мигрантов в холодильной камере грузовика. Инцидент произошел на севере страны, недалеко от Дюнкерка. Об этом сообщает радиостанция Europe 1.

«Служба безопасности, работавшая на паромной станции, вызвала спасателей после того, как обнаружила группу из 26 мигрантов в холодильнике грузовика», — говорится в сообщении местной экстренной службы.

По данным радиостанции, двухлетний ребенок, находившийся в грузовике, пострадал от гипотермии. Его доставили в сопровождении матери, уроженки Ирака, в больницу в Дюнкерке.