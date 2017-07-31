Нетребко возглавила топ Forbes по доходам среди российских музыкантов
Российская оперная певица Анна Нетребко возглавила рейтинг самых высокооплачиваемых российских музыкантов по версии журнала Forbes.
Доход российской оперной дивы за год составил $7,5 млн. Нетребко обогнала в 2017 году «короля российской эстрады» Филиппа Киркорова, который в 2017 году заработал $7,4 млн.
Третью строчку рейтинга занимает рэпер Тимати с доходом в $6,6 млн.
Помимо годового дохода при составлении рейтинга учитывается частота упоминаний в СМИ, а также интерес, который музыкант вызывает у аудитории в интернете.