Российская оперная певица Анна Нетребко возглавила рейтинг самых высокооплачиваемых российских музыкантов по версии журнала Forbes.

Доход российской оперной дивы за год составил $7,5 млн. Нетребко обогнала в 2017 году «короля российской эстрады» Филиппа Киркорова, который в 2017 году заработал $7,4 млн.

Третью строчку рейтинга занимает рэпер Тимати с доходом в $6,6 млн.

Помимо годового дохода при составлении рейтинга учитывается частота упоминаний в СМИ, а также интерес, который музыкант вызывает у аудитории в интернете.