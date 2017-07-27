Нападающий клуба НХЛ Washington Capitals Александр Овечкин, чей доход по итогам года составил $14 млн, возглавил рейтинг знаменитостей России по версии журнала Forbes.

В топ-10 вошли также, помимо Овечкина, игроки НХЛ Евгений Малкин ($9,5 млн) и Сергей Бобровский ($8,5 млн).

Доход оперной певицы Анны Нетребко составил $7,5 млн, как и у популярного исполнителя Филиппа Киркорова.

В списке также значатся Тимати ($6,6 млн), Григорий Лепс ($6 млн) и певец Дима Билан ($6 млн).

В десятке Forbes оказались Егор Крид ($4 млн) и телеведущая и общественный деятель Ксения Собчак ($2млн).

Лидер этого рейтинга в прошлом году теннисистка Мария Шарапова переместилась на 19-ю строчку. Доходы спортсменки снизились за год более чем в семь раз — с $21,9 млн до $3 млн.

При составлении рейтинга учитываются три фактора: доходы за год, внимание СМИ и интерес, вызываемый звездой у аудитории в интернете, передает BFM.RU.