Основатель Amazon Джефф Безос стал самым богатым человеком мира. Соответствующие данные приводит журнал Forbes.

Согласно счетчику, во второй половине дня 27 июля состояние 53-летнего Безоса достигло $90,6 млрд. Таким образом, он потеснил с первой строчки рейтинга сооснователя Microsoft 61-летнего Билла Гейтса с состоянием в $90 млрд. Причиной увеличения капитала основателя Amazon является рост акций компании на открытии торгов в четверг, сообщает телеканал «360». Безосу принадлежит около 17% ценных бумаг Amazon.

Вместе с тем в рейтинге Bloomberg Billionaires Безос всё еще занимает вторую позицию с капиталом $89,8 млрд, а Гейтс — первую с состоянием $ 90,8 млрд.