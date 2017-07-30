Праздничный фейерверк по случаю Дня Военно-Морского флота прошел в Санкт-Петербурге.

Залпы выполнял салютный дивизион Михайловской военной артиллерийской академии.

Всего в этот вечер было выпущено около 1,5 тыс. осветительных боеприпасов. Звуковое сопровождение было обеспечено расчетами 85-мм дивизионных пушек Д-44, которые выпустили 360 холостых зарядов. Шоу проходило под залпы флагмана Северного флота — атомного ракетного крейсера «Петр Великий».

Напомним, утром в воскресенье в Санкт-Петербурге состоялся главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ, который принял президент России Владимир Путин. По акватории Невы прошли около 50 кораблей и подводных лодок, над городом пролетели более 40 самолетов и вертолетов морской авиации.