В Санкт-Петербурге прошел парад в честь Дня ВМФ
Владимир Путин поздравил российских моряков с профессиональным праздником
Фото: пресс-служба администрации президента РФ/kremlin.ru
Президент России Владимир Путин принимает Главный военно-морской парад
Строй боевых кораблей во время парада в честь Дня ВМФ
Фото: ТАСС/Михаил Метцель
Министр обороны РФ Сергей Шойгу, президент России Владимир Путин, командующий войсками Западного военного округа Андрей Картаполов и главнокомандующий Военно-морским флотом, адмирал Владимир Королев на патрульном катере «Раптор» во время обхода строя боевых кораблей
Фото: пресс-служба администрации президента РФ/kremlin.ru
В торжественном смотре приняли участие 40 военных судов
Фото: пресс-служба администрации президента РФ/kremlin.ru
Президент России Владимир Путин, командующий войсками Западного военного округа Андрей Картаполов, министр обороны РФ Сергей Шойгу и главнокомандующий Военно-морским флотом, адмирал Владимир Королев
Большой противолодочный корабль «Вице-адмирал Кулаков»
Фото: ТАСС/Алексей Никольский
Министр обороны РФ Сергей Шойгу и президент России Владимир Путин на Адмиралтейской набережной
Фото: пресс-служба администрации президента РФ/kremlin.ru
Дизель-электрическая подводная лодка «Дмитров»
Фото: ТАСС/Александр Демьянчук
Военнослужащий на противодиверсионном катере «Грачонок»
Фото: РИА Новости/Алексей Даничев
Штурмовики Су-25 пролетают над Невой
Фото: пресс-служба администрации президента РФ/kremlin.ru
Большой ракетный катер «Димитровград», созданный для уничтожения надводных кораблей. Он также предназначен для прикрытия своих кораблей и судов от надводных и воздушных угроз
Фото: ТАСС/Михаил Метцель
Демонстрация заправки в воздухе самолетом-заправщиком Ил-78 и дальним морским разведывательным самолетом Ту-142МР «Великий Устюг»
Фото: REUTERS/Pool/Alexander Zemlianichenko
Тральщик проекта 10750, предназначенный для поиска мин
Фото: REUTERS/Pool/Alexander Zemlianichenko
Десантный катер Д-67 Балтийского флота с ботиком Петра I на борту и почетным караулом моряков в костюмах петровской эпохи
Фото: пресс-служба администрации президента РФ/kremlin.ru
Наблюдали парад на набережных Невы тысячи горожан и гостей города
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