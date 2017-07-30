"Флот и преданность Отечеству – неразделимы"
В воскресенье 30 июля в Санкт-Петербурге прошел Главный военно-морской парад. В масштабном мероприятии приняли участие несколько тысяч человек, более 50 кораблей и десятки самолетов. Они представляли все четыре флота России, а также Каспийскую флотилию. Принимал парад лично президент России Владимир Путин. По мнению экспертов, появление в России нового масштабного военного праздника говорит об особом значении флота для России.
Участвовали в торжественном мероприятии и иностранные гости. Помимо приглашенных военных атташе, в праздничном строю вместе с российскими военными кораблями прошли фрегат и эсминец военно-морских сил Китая.
Как рассказали «Известиям» в Главном штабе Военно-морского флота, подготовка к торжественным мероприятиям шла с начала нынешнего года. График боевых служб кораблей и судов был построен с учетом предпарадных тренировок, а также подготовки техники и экипажей к торжественному мероприятию.
Организационно парад был разделен на две части. Как неофициально назвали их военные моряки: «большую» и «малую» (она же «историческая»). «Большая» - прошла в Кронштадте. В ней приняли участие габаритные корабли: крейсеры, эсминцы, фрегаты, корветы и большие десантные корабли. Из-за своих размеров они не могли пройти по Неве в район Адмиралтейской набережной, где состоялась «малая» часть Главного военно-морского парада.
На Неве преимущественно были представлены небольшие противодиверсионные, десантные и ракетные катера. Самыми внушительными участниками «малой» части Главного морского парада стали малые ракетные корабли и тральщики, чье водоизмещение не превышает 700-800 тонн.
Примечательно, что нынешнее мероприятие было организовано по достаточно сложной схеме. Часть кораблей-участников стояла на якорях, а остальные проходили мимо них в парадном строю. Вся «надводная» часть была увязана с «авиационной» – пролетом самолетов и вертолетов. Такой проход, особенно в районе Адмиралтейской набережной, потребовал очень тщательной подготовки. Малейшая ошибка экипажей могла привести к столкновению и аварии. Поэтому помимо тренировок в военно-морских базах, организаторы Главного военно-морского парада провели три масштабные репетиции.
Российский флот верен своим традициям
Старт Главному параду был дан выстрелом салютной пушки в Петропавловской крепости. После чего Верховный главнокомандующий Владимир Путин на катере прошел по рейду Невы, чтобы поприветствовать экипажи кораблей. Выйдя на берег на Адмиралтейской набережной, российский лидер поздравил моряков с днем Военно-морского флота.
По данным «Известий», еще до начала официальной части мероприятия Верховный главнокомандующий по телевизионному мосту связался с главными базами Северного, Черноморского, Тихоокеанского флотов, Каспийской военной флотилии, а также российской военно-морской базой в сирийском Тартусе.
– История России неразрывно связана с победами её отважного, неустрашимого Военно-Морского Флота. Высокий статус страны как мощной морской державы был завоёван мужеством матросов и офицеров, талантом кораблестроителей, смелым поиском первооткрывателей, – сказал в своем выступлении Владимир Путин. – На протяжении столетий храбрость и стойкость российских моряков закалялись в боях. На море и на суше оттачивалось их ратное мастерство, укреплялись традиции уникального морского братства. В годы Великой Отечественной Флот насмерть стоял у берегов и морских рубежей Родины. Навечно в летописи Великой Победы – битвы за Одессу и Севастополь, подвиги североморцев, легендарные рейды советских подлодок, оборона Ленинграда и неприступный Кронштадт. Флот и преданность Отечеству – неразделимы. Как говорил адмирал Нахимов, у моряка нет трудного или лёгкого пути, есть только один – славный.
Как отметил президент России, сейчас флот играет важную роль в защите интересов страны и в борьбе с терроризмом. Российские военно-морские силы будут оснащаться новыми кораблями и вооружениями.
Именно историческая преемственность и стала основным мотивом Главного морского парада. В качестве его символа было выбрано боевое знамя российского линейного корабля «Азов». 80-пушечный линкор водоизмещением в три тысячи тонн – первый российский боевой корабль, награжденный Георгиевским флагом. Это высшая награда для кораблей, чьи экипажи проявили исключительные мужество и отвагу.
Георгиевский флаг «Азов» получил за участие в Наваринском сражении с турецким флотом в октябре 1827 года. Тогда в тяжелейшем бою российский линкор потопил три вражеских фрегата. А один турецкий корвет загнал на мель и поджег его.
– Для Российского Военно-морского флота «Азов» - то же самое, что Семеновский и Преображенский полки для Сухопутных войск, – отметил военный историк Дмитрий Болтенков. – Это первый гвардейский корабль российского флота – символ мужества, профессионализма и верности Отечеству.
Как отметил историк, император Николай I своим указом повелел, чтобы в составе российского флота всегда был корабль с именем «Азов». Эта традиция соблюдается и сейчас. В настоящее время, большой десантный корабль проекта 775 «Азов» входит в состав Черноморского флота.
Важное место в «малой» части Главного военно-морского парада заняло прохождение колонны новейших противодиверсионных катеров «Раптор» и «Грачонок». На них были установлены боевые знамена легендарных морских дивизионов и бригад, воевавших в годы Великой отечественной войны. В частности, Севастопольской и 1-ой Краснознаменной ордена Нахимова бригады торпедных катеров, ордена Ушакова бригады охотников за подводными лодками, 1-ой Краснознаменной бригады траления Балтийского флота, Краснознаменной ордена Ушакова бригады подводных лодок и Венского гвардейского дивизиона бронекатеров.
Следует отметить, что наследники эти воинских частей есть сейчас в действующем составе российского Военно-морского флота. Так 1-я Краснознаменная бригада торпедных катеров - это 36-я бригада ракетных кораблей Балтийского флота. Ее малый ракетный корабль – носитель крылатых ракет «Калибр» «Серпухов»также прошел в торжественном строю Главного морского парада.
Наследник Севастопольской ордена Нахимова бригады торпедных катеров – это 41-я бригада ракетных кораблей Черноморского флота. Ее личный состав участвовал в конфликте с Грузией в 2008 году, обеспечивал безопасность Олимпиады в Сочи, а сейчас принимает активное участие в сирийской операции.
Не обошлось и без главного символа российского Военно-морского флота - ботика Петра I. Правда, само плавсредство по Неве не шло. Оно было установлено на борт десантного катера на воздушной каверне. Даже при хорошем ветре вряд ли ботик достиг бы маршевой скорости прохождения кораблей.
Современный, мобильный, вооруженный
Незадолго до Главного военно-морского парада Владимир Путин подписал Концепцию развития российского Военно-морского флота. Как указывается в документе, флот должен обладать способностью нанесения неприемлемого ущерба противнику в целях его принуждения к прекращению боевых действий, также быть способным к успешному противоборству с противником, обладающим высокотехнологичным военно-морским потенциалом.
– До недавнего времени российский Военно-морской флот некоторые эксперты называли «флотом Горшкова». В честь бывшего советского главкома - адмирала Сергея Горшкова, – рассказал «Известиям» военный эксперт Владислав Шурыгин. – Этим подразумевалось, что все большие капитальные корабли были построены еще во времена СССР. Но нынешний парад наглядно доказал, что это далеко не так.
«Большая» часть Главного парада стала своего рода демонстрацией возможностей современного российского ВМФ. В парадном строю в Кронштадте прошли новейший фрегат проекта 22350 «Адмирал Горшков», корвет проекта 20380 «Сообразительный», три новейшие подводные лодки «Варшавянка», большой десантный корабль проекта 11711 «Иван Грен».
Большой противолодочный корабль «Вице-адмирал Кулаков» и крейсер «Маршал Устинов» хотя и были построены во времена СССР, но сейчас прошли модернизацию. На них появилось современное радиоэлектронное оборудование, новейшие системы связи, комплексы противодействиям и другие системы. До 2020 года пройдет модернизацию и атомный ракетный крейсер «Петр Великий».
На Неве зрители смогли увидеть «сирийского героя» – малый ракетный корабль «Серпухов», а также новейший тральщик проекта 12700 «Обухов». Корабли этого проекта оснащаются сложными многофункциональными противоминными роботами.
Хотя непосредственно в колоннах не проходили, но стояли в парадном строю напротив Адмиралтейской набережной современные фрегат проекта 11356 «Адмирал Макаров» , корвет проекта 20380 «Стойкий» и подводная «Дмитров».
– Все новинки - это не корабли единичной постройки, – отметил профессор Академии военных наук Вадим Козюлин. – Они построены в рамках больших серий. И строительство кораблей продолжается.
По словам эксперта, только в последнее время ВМФ получил несколько десятков новейших кораблей и подводных лодок. Ракетный удар кораблей типа «Буян» из акватории Каспийского моря по базам террористов в Сирии открыл новую эпоху в его развитии. Крылатые ракеты «Калибр» преодолели 2,5 тысячи километров и точно поразили цели. Это разрушило монополию США на подобные действия и показало всему миру, что у России появилось современное и эффективное оружие. Корабли подобные «Буянам» будут развернуты на Черноморской и Балтийской флоте.
Не менее существенное обновление происходит и подводном флоте. Накануне Дня Военно-морского флота в Северодвинске заложили многоцелевую атомную подводную лодку проекта 885 типа «Ясень» - «Ульяновск». Помимо атомных субмарин флот пополнился шестью дизельными субмаринами проекта 636 «Варшавянка». В скором времени ВМФ получит еще шесть аналогичных подводных лодок.
Также показательной стала и воздушная часть Главного морского парада. Зрители смогли увидеть новейшие палубные истребители МиГ-29КР/КУБР и вертолеты Ка-52К. Хотя эти машины только недавно поступили на вооружение 100-го корабельного полка, они уже успели успешно повоевать в небе Сирии.
Новая традиция
Традиция проведения военно-морских парадов была введена Петром I в 1699 году. Первым же настоящим парадом с точки зрения соблюдения ритуалов считается парад 9 сентября 1714 года в честь победы русских моряков при Гангуте. Постоянными парады стали только после революции 1917 года. Руководство молодой Советской Республики сделало смотр кораблей регулярным мероприятием революционных праздников — 1 Мая и 7 Ноября. Уже после Великой Отечественной войны морские парады стали организовывать и в день Военно-морского флота в последнее воскресенье июля. При этом термин «Главный военно-морской парад» появился только в 1996 году — в год 300-летия создания Военно-морского флота России.
– Главный военно-морской парад – это не дань традиции, это и есть традиция, – рассказал «Известиям» военный эксперт Владислав Шурыгин. – Масштаб мероприятия говорит о том, что в стране появился новый масштабный военный праздник. Этот факт говорит об особом значении Военно-морского флота для российского государства.