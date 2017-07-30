В воскресенье 30 июля в Санкт-Петербурге прошел Главный военно-морской парад. В масштабном мероприятии приняли участие несколько тысяч человек, более 50 кораблей и десятки самолетов. Они представляли все четыре флота России, а также Каспийскую флотилию. Принимал парад лично президент России Владимир Путин. По мнению экспертов, появление в России нового масштабного военного праздника говорит об особом значении флота для России.

Участвовали в торжественном мероприятии и иностранные гости. Помимо приглашенных военных атташе, в праздничном строю вместе с российскими военными кораблями прошли фрегат и эсминец военно-морских сил Китая.

Как рассказали «Известиям» в Главном штабе Военно-морского флота, подготовка к торжественным мероприятиям шла с начала нынешнего года. График боевых служб кораблей и судов был построен с учетом предпарадных тренировок, а также подготовки техники и экипажей к торжественному мероприятию.

Организационно парад был разделен на две части. Как неофициально назвали их военные моряки: «большую» и «малую» (она же «историческая»). «Большая» - прошла в Кронштадте. В ней приняли участие габаритные корабли: крейсеры, эсминцы, фрегаты, корветы и большие десантные корабли. Из-за своих размеров они не могли пройти по Неве в район Адмиралтейской набережной, где состоялась «малая» часть Главного военно-морского парада.

На Неве преимущественно были представлены небольшие противодиверсионные, десантные и ракетные катера. Самыми внушительными участниками «малой» части Главного морского парада стали малые ракетные корабли и тральщики, чье водоизмещение не превышает 700-800 тонн.

Примечательно, что нынешнее мероприятие было организовано по достаточно сложной схеме. Часть кораблей-участников стояла на якорях, а остальные проходили мимо них в парадном строю. Вся «надводная» часть была увязана с «авиационной» – пролетом самолетов и вертолетов. Такой проход, особенно в районе Адмиралтейской набережной, потребовал очень тщательной подготовки. Малейшая ошибка экипажей могла привести к столкновению и аварии. Поэтому помимо тренировок в военно-морских базах, организаторы Главного военно-морского парада провели три масштабные репетиции.

Российский флот верен своим традициям

Старт Главному параду был дан выстрелом салютной пушки в Петропавловс­кой крепости. После чего Верховный главнокомандующий Владимир Путин на катере прошел по рейду Не­вы, чтобы поприветствовать экипажи кораблей. Выйдя на берег на Адмиралтейской набережной, российский лидер поздравил моряков с днем Военно-морского флота.

По данным «Известий», еще до начала официальной части мероприятия Верховный главнокомандующий по телевизионному мосту связался с главными базами Северного, Черноморского, Тихоокеанского флотов, Каспийской военной флотилии, а также российской военно-морской базой в сирийском Тартусе.

день_вмф_в_россии Первыми в стране День ВМФ отпраздновали моряки Тихоокеанского флота. На фото: члены экипажа на борту большого ракетного катера Р-79 во время парада во Владивостоке Фото: РИА Новости/Виталий Аньков день_вмф_в_россии В морском параде приняли участие более 40 боевых кораблей Тихоокеанского флота. На фото: большой противолодочный корабль (БПК) «Адмирал Виноградов» Фото: РИА Новости/Виталий Аньков день_вмф_в_россии Высадка десантно-штурмовых групп и морского десанта на бронетранспортерах с большого десантного корабля «Пересвет». Производилась высадка на водную станцию ТОФ при огневой поддержке противолодочного корабля «Адмирал Пантелеев» Фото: ТАСС/Сергей Орлов день_вмф_в_россии Командующий Тихоокеанским флотом РФ адмирал Сергей Авакянц во время выступления на борту гвардейского ракетного крейсера «Варяг» во Владивостоке Фото: РИА Новости/Виталий Аньков день_вмф_в_россии Дизельная подводная лодка класса «Варшавянка» Фото: ТАСС/Сергей Орлов день_вмф_в_россии «Вальс буксиров», во время которого буксиры выполняли маневрирование под музыку Фото: ТАСС/Сергей Орлов день_вмф_в_россии Военнослужащий на Графской пристани во время празднования Дня ВМФ в Севастополе Фото: ТАСС/Алексей Павлишак день_вмф_в_россии Военно-морской парад в честь Дня Военно-Морского флота России в Севастополе Фото: РИА Новости/Василий Батанов день_вмф_в_россии Учебный трехмачтовый фрегат «Херсонес» и дизель-электрическая подводная лодка «Старый Оскол» во время парада в Севастополе Фото: ТАСС/Алексей Павлишак день_вмф_в_россии Военнослужащие на параде в Севастополе Фото: ТАСС/Алексей Павлишак день_вмф_в_россии В Кронштадте по традиции проходят масштабные праздничные мероприятия в честь Дня ВМФ . На фото: музыкант во время парада Фото: РИА Новости/Александр Гальперин день_вмф_в_россии Малый противолодочный корабль Военно-морских сил России «Казанец» во время парада в Кронштадте Фото: РИА Новости/Александр Гальперин день_вмф_в_россии Командир Новороссийской военно-морской базы, капитан 1 ранга Олег Шастов, во время торжественных мероприятий в Новороссийске Фото: РИА Новости/Георгий Зимарев день_вмф_в_россии Парадный строй кораблей Тихоокеанского флота во время салюта в акватории Амурского залива во Владивостоке Фото: ТАСС/Сергей Орлов

– История России нер­азрывно связана с по­бедами её отважного, неустрашимого Военн­о-Морского Флота. Вы­сокий статус страны как мощной морской державы был завоёван мужеством матросов и офицеров, талантом кораблестроителей, смелым поиском первоо­ткрывателей, – сказал в своем выступлении Владимир Путин. – На прот­яжении столетий храб­рость и стойкость ро­ссийских моряков зак­алялись в боях. На море и на суше оттачи­валось их ратное мас­терство, укреплялись традиции уникального морского братства. В годы Великой Отеч­ественной Флот насме­рть стоял у берегов и морских рубежей Ро­дины. Навечно в лето­писи Великой Победы – битвы за Одессу и Севастополь, подвиги североморцев, леген­дарные рейды советск­их подлодок, оборона Ленинграда и неприс­тупный Кронштадт. Фл­от и преданность Отечеству – неразделимы. Как говорил адмирал Нахимов, у моряка нет трудного или лёг­кого пути, есть толь­ко один – славный.

Как отметил президент России, сейчас флот играет важную роль в защите интересов страны и в борьбе с терроризмом. Российские военно-морские силы будут оснащаться новыми кораблями и вооружениями.

Именно историческая преемственность и стала основным мотивом Главного морского парада. В качестве его символа было выбрано боевое знамя российского линейного корабля «Азов». 80-пушечный линкор водоизмещением в три тысячи тонн – первый российский боевой корабль, награжденный Георгиевским флагом. Это высшая награда для кораблей, чьи экипажи проявили исключительные мужество и отвагу.

Георгиевский флаг «Азов» получил за участие в Наваринском сражении с турецким флотом в октябре 1827 года. Тогда в тяжелейшем бою российский линкор потопил три вражеских фрегата. А один турецкий корвет загнал на мель и поджег его.

– Для Российского Военно-морского флота «Азов» - то же самое, что Семеновский и Преображенский полки для Сухопутных войск, – отметил военный историк Дмитрий Болтенков. – Это первый гвардейский корабль российского флота – символ мужества, профессионализма и верности Отечеству.

01_01_KnBmX9YA2Jo4DARadv2pwA1oxxY50iyQ Президент России Владимир Путин принимает Главный военно-морской парад Фото: пресс-служба администрации президента РФ/kremlin.ru 02_02_TASS_22433005 Строй боевых кораблей во время парада в честь Дня ВМФ Фото: ТАСС/Петр Ковалев 03_TASS_22432743 Министр обороны РФ Сергей Шойгу, президент России Владимир Путин, командующий войсками Западного военного округа Андрей Картаполов и главнокомандующий Военно-морским флотом, адмирал Владимир Королев на патрульном катере «Раптор» во время обхода строя боевых кораблей Фото: ТАСС/Михаил Метцель 04_03_XMusFungXlOg6T49AIKkzjJNLYV2AwVe В торжественном смотре приняли участие 40 военных кораблей Фото: пресс-служба администрации президента РФ/kremlin.ru 05_04_ngNsApnwkacMxMrfoPVHs6jr3R8agDBe Президент России Владимир Путин, командующий войсками Западного военного округа Андрей Картаполов, министр обороны РФ Сергей Шойгу и главнокомандующий Военно-морским флотом, адмирал Владимир Королев Фото: пресс-служба администрации президента РФ/kremlin.ru 06_06_TASS_22433087 Большой противолодочный корабль «Вице-адмирал Кулаков» Фото: ТАСС/Петр Ковалев 07_TASS_22433007 Министр обороны РФ Сергей Шойгу и президент России Владимир Путин на Адмиралтейской набережной Фото: ТАСС/Алексей Никольский 08_07_ICBFDAAX23fessGPHAlxgYhgr2iikehc Дизель-электрическая подводная лодка «Дмитров» Фото: пресс-служба администрации президента РФ/kremlin.ru 09 Военнослужащий на противодиверсионном катере «Грачонок» Фото: ТАСС/Александр Демьянчук 11_10_RIAN_03162625 Штурмовики Су-25 пролетают над Невой Фото: РИА Новости/Алексей Даничев 12_11_LEtGkIYGRp1cXeK0PEBwoorAax9CAqg8 Большой ракетный катер «Димитровград», созданный для уничтожения надводных кораблей. Он также предназначен для прикрытия своих кораблей и судов от надводных и воздушных угроз Фото: пресс-служба администрации президента РФ/kremlin.ru 15 Демонстрация заправки в воздухе самолетом-заправщиком Ил-78 и дальним морским разведывательным самолетом Ту-142МР «Великий Устюг» Фото: ТАСС/Михаил Метцель 16_15_BED_3323 Тральщик проекта 10750, предназначенный для поиска мин Фото: REUTERS/Pool/Alexander Zemlianichenko 17_16_BED_3194 Десантный катер Д-67 Балтийского флота с ботиком Петра I на борту и почетным караулом моряков в костюмах петровской эпохи Фото: REUTERS/Pool/Alexander Zemlianichenko 18_17_hOFXRfIyDBkl1H1CHHw6mB0rPy37oodA Наблюдали парад на набережных Невы тысячи горожан и гостей города Фото: пресс-служба администрации президента РФ/kremlin.ru

Как отметил историк, император Николай I своим указом повелел, чтобы в составе российского флота всегда был корабль с именем «Азов». Эта традиция соблюдается и сейчас. В настоящее время, большой десантный корабль проекта 775 «Азов» входит в состав Черноморского флота.

Важное место в «малой» части Главного военно-морского парада заняло прохождение колонны новейших противодиверсионных катеров «Раптор» и «Грачонок». На них были установлены боевые знамена легендарных морских дивизионов и бригад, воевавших в годы Великой отечественной войны. В частности, Севастопольской и 1-ой Краснознаменной ордена Нахимова бригады торпедных катеров, ордена Ушакова бригады охотников за подводными лодками, 1-ой Краснознаменной бригады траления Балтийского флота, Краснознаменной ордена Ушакова бригады подводных лодок и Венского гвардейского дивизиона бронекатеров.

Следует отметить, что наследники эти воинских частей есть сейчас в действующем составе российского Военно-морского флота. Так 1-я Краснознаменная бригада торпедных катеров - это 36-я бригада ракетных кораблей Балтийского флота. Ее малый ракетный корабль – носитель крылатых ракет «Калибр» «Серпухов»также прошел в торжественном строю Главного морского парада.

Наследник Севастопольской ордена Нахимова бригады торпедных катеров – это 41-я бригада ракетных кораблей Черноморского флота. Ее личный состав участвовал в конфликте с Грузией в 2008 году, обеспечивал безопасность Олимпиады в Сочи, а сейчас принимает активное участие в сирийской операции.

Не обошлось и без главного символа российского Военно-морского флота - ботика Петра I. Правда, само плавсредство по Неве не шло. Оно было установлено на борт десантного катера на воздушной каверне. Даже при хорошем ветре вряд ли ботик достиг бы маршевой скорости прохождения кораблей.

Современный, мобильный, вооруженный

Незадолго до Главного военно-морского парада Владимир Путин подписал Концепцию развития российского Военно-морского флота. Как указывается в документе, флот должен обладать способностью нанесения неприемлемого ущерба противнику в целях его принуждения к прекращению боевых действий, также быть способным к успешному противоборству с противником, обладающим высокотехнологичным военно-морским потенциалом.

– До недавнего времени российский Военно-морской флот некоторые эксперты называли «флотом Горшкова». В честь бывшего советского главкома - адмирала Сергея Горшкова, – рассказал «Известиям» военный эксперт Владислав Шурыгин. – Этим подразумевалось, что все большие капитальные корабли были построены еще во времена СССР. Но нынешний парад наглядно доказал, что это далеко не так.

«Большая» часть Главного парада стала своего рода демонстрацией возможностей современного российского ВМФ. В парадном строю в Кронштадте прошли новейший фрегат проекта 22350 «Адмирал Горшков», корвет проекта 20380 «Сообразительный», три новейшие подводные лодки «Варшавянка», большой десантный корабль проекта 11711 «Иван Грен».

Большой противолодочный корабль «Вице-адмирал Кулаков» и крейсер «Маршал Устинов» хотя и были построены во времена СССР, но сейчас прошли модернизацию. На них появилось современное радиоэлектронное оборудование, новейшие системы связи, комплексы противодействиям и другие системы. До 2020 года пройдет модернизацию и атомный ракетный крейсер «Петр Великий».

На Неве зрители смогли увидеть «сирийского героя» – малый ракетный корабль «Серпухов», а также новейший тральщик проекта 12700 «Обухов». Корабли этого проекта оснащаются сложными многофункциональными противоминными роботами.

Хотя непосредственно в колоннах не проходили, но стояли в парадном строю напротив Адмиралтейской набережной современные фрегат проекта 11356 «Адмирал Макаров» , корвет проекта 20380 «Стойкий» и подводная «Дмитров».

– Все новинки - это не корабли единичной постройки, – отметил профессор Академии военных наук Вадим Козюлин. – Они построены в рамках больших серий. И строительство кораблей продолжается.

По словам эксперта, только в последнее время ВМФ получил несколько десятков новейших кораблей и подводных лодок. Ракетный удар кораблей типа «Буян» из акватории Каспийского моря по базам террористов в Сирии открыл новую эпоху в его развитии. Крылатые ракеты «Калибр» преодолели 2,5 тысячи километров и точно поразили цели. Это разрушило монополию США на подобные действия и показало всему миру, что у России появилось современное и эффективное оружие. Корабли подобные «Буянам» будут развернуты на Черноморской и Балтийской флоте.

Не менее существенное обновление происходит и подводном флоте. Накануне Дня Военно-морского флота в Северодвинске заложили многоцелевую атомную подводную лодку проекта 885 типа «Ясень» - «Ульяновск». Помимо атомных субмарин флот пополнился шестью дизельными субмаринами проекта 636 «Варшавянка». В скором времени ВМФ получит еще шесть аналогичных подводных лодок.

Также показательной стала и воздушная часть Главного морского парада. Зрители смогли увидеть новейшие палубные истребители МиГ-29КР/КУБР и вертолеты Ка-52К. Хотя эти машины только недавно поступили на вооружение 100-го корабельного полка, они уже успели успешно повоевать в небе Сирии.

Новая традиция

Традиция проведения военно-морских парадов была введена Петром I в 1699 году. Первым же настоящим парадом с точки зрения соблюдения ритуалов считается парад 9 сентября 1714 года в честь победы русских моряков при Гангуте. Постоянными парады стали только после революции 1917 года. Руководство молодой Советской Республики сделало смотр кораблей регулярным мероприятием революционных праздников — 1 Мая и 7 Ноября. Уже после Великой Отечественной войны морские парады стали организовывать и в день Военно-морского флота в последнее воскресенье июля. При этом термин «Главный военно-морской парад» появился только в 1996 году — в год 300-летия создания Военно-морского флота России.

– Главный военно-морской парад – это не дань традиции, это и есть традиция, – рассказал «Известиям» военный эксперт Владислав Шурыгин. – Масштаб мероприятия говорит о том, что в стране появился новый масштабный военный праздник. Этот факт говорит об особом значении Военно-морского флота для российского государства.