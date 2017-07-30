Поиск девятого члена экипажа затонувшего в нейтральных водах Черного моря у берегов Крыма сухогруза Anda продолжается пока безрезультатно.

Спасательную операцию решено не останавливать на ночь.

По словам дежурного севастопольского морского спасательного подцентра (МСПЦ) Росморречфлота, буксир «Пурга» будет работать всю ночь, на борту судна есть прожекторы, передает «Интерфакс».

В субботу вечером поиск приостанавливали и возобновили в воскресенье утром.

Сухогруз под флагом Того с тремя гражданами Индии и шестью сирийцами потерпел крушение в шторм примерно в 40 километрах от Крымского полуострова утром 29 июля. Спасены восемь человек, в том числе капитан сухогруза.