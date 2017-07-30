На месте крушения сухогруза Anda у берегов Крыма возобновились поиски девятого члена экипажа. Об этом сообщили в пресс-службе крымского МЧС.

В воскресенье на Черном море не наблюдается сильного ветра и высоких волн.

«Поисковая операция на месте крушения сухогруза Anda возобновлена, ведется силами проходящих здесь судов. Такого волнения моря, какое было накануне, и сильного ветра в районе поисков уже нет, условия благоприятные», — говорится в сообщении ведомства.

Сухогруз Anda с девятью членами экипажа, трое из которых граждане Индии, а шестеро — сирийцы, затонул неподалеку от Крыма во время сильного шторма в субботу, 28 июля. Благодаря оперативным действиям российских спасателей восемь моряков были спасены, одного из-за неблагоприятных погодных условий найти не удалось.

«Восемь спасенных моряков-иностранцев были накануне доставлены в Ялту и госпитализированы в Ливадийскую больницу, их состояние удовлетворительное. После прохождения медицинских процедур экипаж покинет пределы Российской Федерации», — отметили в МЧС

По данным морского спасательного подцентра «Севастополь», судно затонуло на глубине 1,7 тыс. м. По факту катастрофы Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности, повлекшим смерть человека.