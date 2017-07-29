Следователи возбудили уголовное дело по факту крушения сухогруза в Черном море у побережья Крыма.

Об этом сообщает региональное правление СКР.

Дело возбуждено по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации морского и внутреннего водного транспорта».

Утром 29 июля в 40 км от берегов Крыма перевернулся сухогруз Anda под флагом Того, перевозивший пшеницу. На борту находился экипаж из девяти человек — граждан Сирии и Индии. В ходе спасательной операции были обнаружены восемь моряков, поиски еще одного продолжаются. Состояние всех спасенных удовлетворительное.