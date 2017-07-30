Папа римский Франциск призвал мировую общественность усерднее противодействовать торговле людьми, которая является «современным рабством».

Во время своей традиционной воскресной проповеди перед тысячами паломников, собравшихся на площади Святого Петра, понтифик выступил в защиту жертв торговли людьми, отметив, что чаще всего жертвами работорговли становятся женщины и дети.

«Сегодня отмечается Всемирный день борьбы с торговлей людьми, провозглашенный ООН. Каждый год тысячи мужчин, женщин и детей становятся невинными жертвами трудовой и сексуальной эксплуатации и торговли органами, и, похоже, мы уже настолько привыкли к этому, что считаем это нормальным. А это ужасно, это жестоко, это преступно», — заявил Папа Римский.

Он подчеркнул, что борьба с работорговлей — это «всеобщая обязанность».

Всемирный день борьбы с торговлей людьми отмечается ежегодно 30 июля. Он был провозглашен Генеральной Ассамблеей ООН в 2013 году.

По данным Международной организации труда, жертвами принудительного труда в мире являются более 21 млн человек. Согласно данным Управления ООН по наркотикам и преступности, 70% жертв торговли людьми — это женщины и дети.

Ранее Госдепартамент США опубликовал доклад с исследованием ситуации с торговлей людьми в 187 странах мира. По данным отчета, самая неблагоприятная ситуация с принудительным трудом и работорговлей в Иране, Сирии, Ливии, КНДР и Узбекистане.