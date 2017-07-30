Папа римский призвал усерднее бороться с торговлей людьми
Папа римский Франциск призвал мировую общественность усерднее противодействовать торговле людьми, которая является «современным рабством».
Во время своей традиционной воскресной проповеди перед тысячами паломников, собравшихся на площади Святого Петра, понтифик выступил в защиту жертв торговли людьми, отметив, что чаще всего жертвами работорговли становятся женщины и дети.
«Сегодня отмечается Всемирный день борьбы с торговлей людьми, провозглашенный ООН. Каждый год тысячи мужчин, женщин и детей становятся невинными жертвами трудовой и сексуальной эксплуатации и торговли органами, и, похоже, мы уже настолько привыкли к этому, что считаем это нормальным. А это ужасно, это жестоко, это преступно», — заявил Папа Римский.
Он подчеркнул, что борьба с работорговлей — это «всеобщая обязанность».
Всемирный день борьбы с торговлей людьми отмечается ежегодно 30 июля. Он был провозглашен Генеральной Ассамблеей ООН в 2013 году.
По данным Международной организации труда, жертвами принудительного труда в мире являются более 21 млн человек. Согласно данным Управления ООН по наркотикам и преступности, 70% жертв торговли людьми — это женщины и дети.
Ранее Госдепартамент США опубликовал доклад с исследованием ситуации с торговлей людьми в 187 странах мира. По данным отчета, самая неблагоприятная ситуация с принудительным трудом и работорговлей в Иране, Сирии, Ливии, КНДР и Узбекистане.