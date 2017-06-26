Соединенные Штаты собираются включить Китай в число стран, где ситуация с работорговлей складывается наихудшим образом, сообщает Aсossiated Press со ссылкой на источники.

Во вторник, 27 июня, ожидается ежегодный доклад Госдепартамента США относительно торговли людьми в мире. По данным издания, американские власти намерены включить Китай в третью группу стран (самую низкую), действия правительств которых не соответствуют требованиям американского закона о защите жертв торговли людьми.

В прошлом году в эту группу США включили 28 стран, среди которых Россия, Белоруссия, Иран, Сирия, КНДР, Ливия и Узбекистан.