Госсекретарь США Рекс Тиллерсон назвал торговлю людьми одной из основных мировых проблем. Жертвами работорговли в мире являются 20 млн человек, об этом говорится в докладе Госдепартамента, опубликованном 27 июня.

«Работорговля является одной из наиболее трагических проблем, связанных с правами человека в современном мире. Это угрожает общественной и национальной безопасности. Ее жертвами являются около 20 млн человек в мире. Очевидно, что нам предстоит очень многое сделать для исправления ситуации», — заявил Тиллерсон во время выступления по докладу.

В докладе исследована ситуация с торговлей людьми в 187 странах мира с 1 апреля 2016 по 31 марта 2017 года. Госсекретарь США отметил важность международного сотрудничества для решения проблемы работорговли и пообещал, что Госдепартамент продолжит сотрудничать с правительствами других стран, правоохранительными организациями и людьми, побывавшими в рабстве, для оказания им помощи.