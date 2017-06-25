Госдеп США не подтверждает визит Тиллерсона на Украину
Госдепартамент Соединенных Штатов пока не подтверждает рабочую поездку госсекретаря Рекса Тиллерсона на Украину. Об этом сообщил представитель Госдепартамента Ноэль Клэй.
Ранее украинский лидер Петр Порошенко заявил, что в июле Тиллерсон собирался приехать в Киев, пишет «РИА Новости».
«Мы сейчас не можем объявить о каких-либо поездках», — сказал представитель Госдепартамента.
На прошлой неделе Порошенко провел две рабочие встречи с президентом США Дональдом Трампом и госсекретарем Тиллерсоном.