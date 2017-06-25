Госдепартамент Соединенных Штатов пока не подтверждает рабочую поездку госсекретаря Рекса Тиллерсона на Украину. Об этом сообщил представитель Госдепартамента Ноэль Клэй.

Ранее украинский лидер Петр Порошенко заявил, что в июле Тиллерсон собирался приехать в Киев, пишет «РИА Новости».

«Мы сейчас не можем объявить о каких-либо поездках», — сказал представитель Госдепартамента.

На прошлой неделе Порошенко провел две рабочие встречи с президентом США Дональдом Трампом и госсекретарем Тиллерсоном.