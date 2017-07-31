Принятое в конце прошлого года бывшим президентом США Бараком Обамой решение о высылке 35 российских дипломатов и экспроприации двух объектов дипломатической собственности в Нью-Йорке и Мэриленде изначально воспринималось как последняя попытка уходящей администрации испортить и без того напряженные отношения между Москвой и Вашингтоном и усложнить путь к диалогу с Россией для нового президента.

А первые месяцы Дональда Трампа в Овальном кабинете должны были показать, насколько серьезно новая администрация настроена на нормализацию российско-американских отношений и в какой мере внешнеполитический курс нового главы США согласуется с его предвыборными заявлениями и обещаниями.

Но уже в самые первые недели после инаугурации Дональда Трампа против него и близких ему деятелей администрации была развязана полномасштабная атака со стороны двухпартийного американского политического истеблишмента, представителей спецслужб и СМИ. России во внутриамериканском конфликте была уготована роль своеобразного пугала — в адрес Москвы день за днем уже более полугода продолжают сыпаться всё новые безосновательные обвинения во вмешательстве во внутренние дела США, попытках повлиять на результаты прошедших президентских выборов и даже ликвидации неугодных чиновников на американской территории. Громкие, но бездоказательные обвинения в адрес администрации Трампа в получении помощи от Москвы в ходе избирательной кампании привели к ряду отставок высокопоставленных членов команды американского президента и к развертыванию многочисленных расследований как со стороны конгресса, так и со стороны назначенного специальным прокурором бывшего директора ФБР Роберта Мюллера. В результате внутри- и внешнеполитическая деятельность администрации Трампа оказалась практически полностью парализованной.

Однако представляется, что причины кроются не только в этом. З атянувшееся бездействие новой американской администрации в вопросе возвращения изъятой под занавес минувшего года (вопреки положениям Венской конвенции (!) дипломатической собственности было продиктовано отнюдь не только давлением со стороны конгресса и политической оппозиции. Отказ Государственного департамента под руководством Рекса Тиллерсона допустить новых российских дипломатов взамен депортированных свидетельствовал о намерении ключевых членов администрации Трампа всё же продолжить жесткий антироссийский курс своих предшественников в Белом доме. Истинное отношение Белого дома к развитию российско-американского диалога характеризовали и противоречащие международному праву попытки представителей администрации связать вопрос о возвращении дипсобственности с геополитическими уступками со стороны России на Ближнем Востоке.

Разработка, стремительное продвижение в конгрессе и намерение Дональда Трампа подписать законопроект, расширяющий и кодифицирующий санкционную политику против России, де-факто поставили крест на надеждах Москвы на скорую нормализацию отношений с Вашингтоном. Намеренно деструктивный подход США к взаимодействию с Россией , скатывание фактически к полноценному геополитическому противостоянию времен холодной войны и русофобской риторике в американском информационном поле не оставило России другого выбора. Выждав полгода, Москва дала жесткий ответ на незаконные действия американской стороны.

Требование сократить число работающих на территории России сотрудников американских дипломатических представительств до 455, фактически означающее высылку из страны сотен сотрудников Госдепартамента, не только восстанавливает численный паритет по количеству дипломатических сотрудников между Москвой и Вашингтоном, но и наглядно показывает американским властям пагубность и бесперспективность грубой антироссийской политики. Приостановка использования американской посольской дачи в Серебряном Бору и складских помещений на Дорожной улице демонстрирует: теперь на противоправные действия Вашингтона Москва будет отвечать зеркально.

Новое санкционное законодательство в США не только напрямую направлено против экономических интересов России, но и к тому же дополнительно ограничивает передвижение российских дипломатов на американской территории. Лавинообразное наращивание антироссийских мер Соединенными Штатами потребует новых серьезных контрмер со стороны Москвы. Администрация Дональда Трампа более не может восприниматься как надежный партнер в деле нормализации российско-американских отношений, а поле для сотрудничества с ней постоянно сужается.

Автор — политолог-американист, ведущий эксперт Центра актуальной политики

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