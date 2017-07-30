Президент России Владимир Путин заявил, что прекратить свою деятельность в стране должны 755 американских дипломатов. Российский лидер отметил, что эта мера должна стать «вполне чувствительной» для США.

«Это вполне чувствительно. Потому что тысяча с лишним сотрудников – дипломатов и технических работников – работали, до сих пор еще работают в России, 755 должны будут прекратить свою деятельность в Российской Федерации», – заявил Путин в интервью ведущему Владимиру Соловьеву.

Президент отметил, что Россия довольно долго ждала, что что-то поменяется к лучшему в отношениях с США.

«Но, судя по всему, если она и поменяется, то не скоро. Мы должны, я посчитал, показать, что мы тоже уже без ответа ничего оставлять не будем», – сказал Путин.

Ранее СМИ сообщали, что США сократят штат американских дипведомств в России на 745 человек. В российском МИДе объявил, что США должны уравнять количество сотрудников с числом сотрудников российских диппредставительств в США с 1 сентября.