Санкции с особым цинизмом
Президент России Владимир Путин посетил 27 июля Финляндию по приглашению лидера этой страны Саули Ниинистё. Главы государств обсудили двухсторонее сотрудничество, сирийский кризис и ситуацию на Украине. На пресс-конференции российский лидер дал подробную оценку новым антироссийским санкциям, которые могут быть введены Соединенными Штатами.
По итогам переговоров главы двух стран сделали заявления для прессы. Журналисты поинтересовались мнением Владимира Путина относительно законопроекта о вводе новых санкций в отношении РФ со стороны США.
- Это явные попытки использовать свои геополитические преимущества в конкурентной борьбе с целью обеспечить свои экономические интересы за счет своих союзников, - заявил президент России, - Если то же самое [введение санкций] произойдет в данном случае, то это вызывает особые сожаления, потому что это уже действия с отягчающими обстоятельствами, и с особым цинизмом.
Владимир Путин отметил, что он давно говорил о том, что американское законодательство носит трансграничный характер.
- На протяжении длительного времени нас постоянно пытаются провоцировать. Мы, как вы знаете, ведем себя очень сдержанно, терпеливо, но в какой-то момент нам придется отвечать - невозможно бесконечно терпеть какое-то хамство в отношении нашей страны, - сказал российский лидер.
В свою очередь Саули Ниинистё отметил, что введение новых ограничений в отношении России не является для Евросоюза простым вопросом.
- В Европе это пробудило активные дискуссии. Это непростой и небезболезненный вопрос для Европы, - сказал он. - Поэтому нужно приступить к обсуждению (вопроса о санкциях - "Известия") между США и ЕС. От них страдает не только Россия, но и Евросоюз.
Американские журналисты поинтересовались у Владимира Путина, не сожалеет ли он о том, что в США главой страны выбрали Дональда Трампа. Российский лидер ответил, что давать оценку деятельности президента Соединенных Штатов - дело американского народа. Вместе с тем президент РФ выразил сожаление, что российско-американские отношения принесены в жертву внутриполитической борьбе в США.
Поездка
Визит Владимира Путина приурочен к 100-летию государственной независимости Финляндии - это событие тут отмечают целый год. Переговоры лидеров двух стран прошли в легендарном местечке Пункахарью. Здесь бывал Александр Первый, а Николай Второй подписал указ о предании этой местности статуса парка для корованных особ.
Президент России заметил, что его кортеж по дороге из аэропорта приветствовало множество местных жителей. Владимир Путин сказал, что не мог помахать им во время движения, поэтому сделает это сейчас в прямом эфире финских СМИ.
По окончании встречи оба лидера поблагодарили прессу - каждый на языке своего визави. Владимир Путин сказал "Kiitos!", а Саули Ниинистё - "Спасибо!"
После переговоров главы государств на небольшом пароходе отправились в соседний город Савонлинна, где в старой крепости посмотрели оперу Большого тетара "Иоланта".