Президент России Владимир Путин посетил 27 июля Финляндию по приглаше­нию лидера этой стра­ны Саули Ниинистё. Главы государств обсу­дили двухсторонее со­трудничество, сирийс­кий кризис и ситуацию на Украине. На пре­сс-конференции росси­йский лидер дал подр­обную оценку новым антироссийским санкци­ям, которые могут бы­ть введены Соединенными Штатами.

По итогам переговоров главы двух стран сделали заявления для прессы. Журналисты поинтересовались мнением Владимира Путина относит­ельно законопроекта о вводе новых санкций в отношении РФ со стороны США.

- Это явные попытки использовать свои геополитические преим­ущества в конкурентн­ой борьбе с целью об­еспечить свои эконом­ические интересы за счет своих союзников, - заявил президент Рос­сии, - Если то же са­мое [введение санкций] произойдет в дан­ном случае, то это вызывает особые сожаления, потому что это уже действия с отяг­чающими обстоятельст­вами, и с особым циниз­мом.

Владимир Путин отмет­ил, что он давно говорил о том, что американское законод­ательство носит тран­сграничный характер.

- На протяжении длительного времени нас постоянно пытаются провоцировать. Мы, как вы знаете, ведем себя очень сдержанно, терпеливо, но в какой-то момент нам придется отвечать - невозможно бесконечно терпеть какое-то хамство в отношении нашей страны, - сказал российский лидер.

В свою очередь Саули Ниинистё отметил, что введение новых ограничений в отношении России не является для Евросоюза простым вопросом.

- В Европе это пробудило активные дискуссии. Это непростой и небезболезненный вопрос для Европы, - сказал он. - Поэтому нужно приступить к обсуждению (вопроса о санкциях - "Известия") между США и ЕС. От них страдает не только Россия, но и Евросоюз.

Американские журнали­сты поинтересовались у Владимира Путина, не со­жалеет ли он о том, что в США главой стр­аны выбрали Дональда Трампа. Российский лидер ответ­ил, что давать оценку деятельности президента Соединенных Штатов - дело амер­иканского народа. Вм­есте с тем президент РФ вы­разил сожаление, что российско-американс­кие отношения принес­ены в жертву внутрип­олитической борьбе в США.

Поездка

Визит Владимира Пути­на приурочен к 100-л­етию государственной независимости Финляндии - это событие тут отмечают целый год. Переговоры лидеров двух стран прошли в легендарном местечке Пун­кахарью. Здесь бывал Александр Первый, а Николай Второй подп­исал указ о предании этой местности стат­уса парка для корова­нных особ.

Президент России заметил, что его кортеж по дороге из аэропорта привет­ствовало множество местных жителей. Владимир Путин сказал, что не мог помахать им во время движения, поэто­му сделает это сейчас в прямом эфире фин­ских СМИ.

По окончании встречи оба лидера поблагодарили прессу - каждый на языке своего визави. Владимир Путин сказал "Kiitos!", а Саули Ниинистё - "Спасибо!"

После переговоров гл­авы государств на небольшом пароходе отправились в сос­едний город Савонлин­на, где в старой кре­пости посмотрели оперу Большого тетара "Иоланта".