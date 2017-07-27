Россия в условиях санкций ведет себя сдержанно и терпеливо, но в какой-то момент ей придется ответить. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в четверг на пресс-конференции по итогам российско-финляндских переговоров.

«Мы, как вы знаете, ведем себя очень сдержанно, терпеливо, но в какой-то момент нам придется отвечать. Невозможно бесконечно терпеть какое-то хамство в отношении нашей страны», — ответил российский лидер на вопрос о реакции РФ на санкции США.

Напомним, палата представителей конгресса США поддержала законопроект об ужесточении санкций против РФ, Ирана и КНДР. Теперь этот документ будет рассмотрен сенатом, а затем при утверждении поступит на подпись президенту Дональду Трампу. Если пакет мер примут, то он станет крупнейшим с начала 2014 года.

Ранее в Кремле заявили, что негативно оценивают новый законопроект и считают, что он приведет к ухудшению и без того напряженных отношений между Россией и США. Напомним, за принятие ответных мер выступили и российские сенаторы.

Владимир Путин в четверг находится с рабочим визитом в Финляндии по приглашению президента Саули Ниинисте.