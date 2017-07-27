У России пока нет окончательного мнения по законопроекту о новых санкциях США, так как он еще не принят, но Вашингтон уже давно провоцирует Москву.

Об этом заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам переговоров со своим финским коллегой.

«Мы не видели окончательного варианта еще, поэтому окончательных мнений на этот счет у нас тоже нет. Но мы видим, что на протяжении длительного времени нас пытаются постоянно провоцировать», — сказал российский лидер.

В качестве примера таких провокаций президент привел высылку российских дипломатов из США и арест российской дипломатической собственности.

Путин отметил, что такое поведение американской стороны «вообще ни в какие рамки не укладывается, поскольку противоречит основополагающим нормам международного права, дипломатическим отношениям».

Палата представителей конгресса США ранее приняла законопроект, существенно расширяющий экономические санкции против России.