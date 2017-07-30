Румынский министр иностранных дел Теодор Мелешкану сменил маршрут и не полетел транзитом через Москву из-за истории с российским самолетом, который не пропустили в воздушное пространство Румынии. Об этом рассказал журналистам вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин.

«Кстати, их [Румынии] министр иностранных дел хотел пролетом остановиться в Москве, но на всякий случай уже полетел другим маршрутом», — сказал вице- премьер, отвечая на вопрос «Известий».

При это он не уточнил, куда именно и когда собирался лететь глава МИД Румынии.

В пятницу, 28 июля, российский самолет, летевший из Москвы в Кишинев, был не допущен в воздушное пространство Румынии. На борту авиалайнера находился вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин и еще 165 пассажиров.

Румынские власти пояснили свои действия тем, что на борту находилась «санкционная персона». Дмитрий Рогозин заявил, что Россия примет ответные меры и введет санкции против тех, кто решил не пропустить самолет, сорвал его встречу с президентом Молдавии и подверг опасности пассажиров.