Самолет министра обороны Румынии сменил маршрут и не приземлился на дозаправку в Москве, как планировал изначально. Об этом рассказал журналистам вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин.

«В рамках своей командировки глава минобороны Румынии должен был приземлиться в московском аэропорту на дозаправку, однако после инцидента с недопуском рейсового самолета в воздушное пространство Румынии уже сменил маршрут», — сказал Рогозин, отвечая на вопрос «Известий».

Ранее 28 июля рейсовый самолет авиакомпании S7, который направлялся из Москвы в Кишинев и на борту которого находился Дмитрий Рогозин и еще 165 пассажиров, был не допущен в воздушное пространство Румынии. После инцидента вице-премьер заявил, что Россия подготовит санкции против тех, кто стоял за запретом пролета российского авиалайнера и сорвал его встречу с президентом Молдавии. МИД России назвал произошедшее провокацией и выразил протест румынским дипломатам.