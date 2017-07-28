Румынские власти подвергли опасности жизни 165 человек, включая 11 детей, когда не разрешили пролет рейсового самолета S7 над территорией страны. Такое заявление сделал вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин на свей странице в Twitter.

Он также заявил, что ответ России на подобные недружественные действия со стороны Румынии обязательно последует. Вице-премьер назвал возникшую ситуацию «некрасивой» и «позорной», а представителей молдавских властей, которые допустили ее возникновение, — «сборищем скандалистов», сообщает телеканал «360».

Сборище скандалистов. Ну как их назвать? Кого испугались? Артистов! Вот ведь какая угроза евроинтеграции! Очень некрасивая история, позорная — Дмитрий Рогозин (@Rogozin) 27 июля 2017 г.

После того как власти Румынии отказали в пролете, экипажем воздушного судна было принято решение о посадке в аэропорту Минска, пишет RT.

Вице-премьер РФ летел в Кишинев на переговоры с президентом страны Игорем Додоном по его приглашению. На следующий день у него было запланировано мероприятие по случаю 25-летия миротворческой операции на Днестре вместе с главой Молдавии в Бендерах.

Однако авиационные власти Румынии заявили, что не пропустят через свое воздушное пространство самолет с Рогозиным «из-за наличия санкционной персоны на борту», пишет BFM.RU.