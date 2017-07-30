Возрожденный Главный военно-морской парад впервые прошел 30 июля в Санкт-Петербурге.

В начале парада Владимир Путин совершил на катере обход военных кораблей. Затем с Адмиралтейской набережной президент произнес приветственную речь к участникам парада.

В торжественном смотре приняли участие 40 военных судов, в том числе самые большие в мире боевые ударные корабли-атомоходы – подводный ракетный крейсер «Дмитрий Донской» и тяжелый атомный ракетный крейсер «Петр Великий».

В морской части парада также принимали участие корабли китайского флота, которые участвуют в совместных российско-китайских учениях.

В воздушном параде были задействованы вертолеты и самолеты морской авиации ВМФ, включая корабельные истребители Су-33 и МиГ-29К, наносившие удары по объектам террористов в Сирии, сообщает «РИА Новости».

Согласно указу президента, Главный военно-морской парад будет проходить ежегодно в День ВМФ, который отмечается в последнее воскресенье июля.