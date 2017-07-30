Президент РФ Владимир Путин впервые принимает возрожденный Главный военно-морской парад в Петербурге 30 июля в Санкт-Петербурге.

В рамках смотра в акватории реки Невы и внутреннего рейда города Кронштадта состоится торжественный проход более 60 кораблей, катеров и судов обеспечения, пролет десятков самолетов и вертолетов морской авиации.

Впервые в параде, посвященном Дню ВМФ, будут одновременно участвовать моряки Балтийского, Черноморского, Северного, Тихоокеанского флотов и Каспийской флотилии.

Парад начался в 10.00 мск. Iz.ru ведет его прямую трансляцию.