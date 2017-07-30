Президент России Владимир Путин поздравил российских моряков с Днем Военно-морского флота и высоко оценил заслуги ВМФ в борьбе с терроризмом и пиратством.

«Сегодня Военно-морской флот решает не только традиционные для него задачи, но и достойно отвечает на новые вызовы, вносит значимый вклад в борьбу с терроризмом, пиратством. Моряками будут гордиться дети и внуки», — сказал Путин, отметив, что государство всегда будет оказывать всемерную поддержку ВМФ.

Президент подчеркнул значимый вклад военного флота в победе в Великой Отечественной войне.

«В годы Великой Отечественной войны флот насмерть стоял у берегов и рубежей Родины, навечно в летописи великой Победы — битвы за Одессу и Севастополь, подвиги североморцев, легендарные рейды советских подлодок, оборона Ленинграда и неприступный Кронштадт», — отметил Путин, добавив, что «флот и преданность Отечеству — неразделимы».

Также глава государства отметил высокий уровень подготовки моряков и поблагодарил их семьи за поддержку и ожидание «у семейного очага».

«Блестящая выучка, оперативность, дисциплина подтверждаются и на учениях, и в боевых операциях. Спасибо всем, кто ждет вас у семейного очага, согревает вас любовью. Благодарю вас за готовность и умение решать самые сложные задачи, за достойную службу и неизменную верность нашей Родине, нашему народу», — добавил Путин.