Водитель автобуса, попавшего в ДТП в Саратовской области, находится в больнице, остальные пострадавшие отказались от госпитализации. Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на областную службу спасения.

Уточняется, что врачи диагностировали у мужчины перелом ноги, его состояние оценивается как среднее.

Ранее сегодня на Вольском тракте произошла авария с участием автобуса и легковушки. В результате столкновения автобус с 36 пассажирами перевернулся. В региональном центре катастроф сообщали об 11 пострадавших, а также одном погибшем, им оказался водитель автомобиля «ВАЗ».