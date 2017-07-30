На Кубани произошло ДТП с участием двух легковых автомобилей, в результате которого пять человек погибли, еще один пострадал. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления МВД по Краснодарскому краю.

Авария произошла на автодороге Темрюк - Краснодар - Кропоткин в районе поселке Водный Красноармейского района, в три часа ночи по московскому времени. Столкновение произошло между автомобилями ВАЗ-2107 и Mercedes. В результате инцидента погибли водитель и четверо пассажиров в первой машине, пятого пассажира авто госпитализировали «с травмами различной степени тяжести». Сообщается, что водитель иномарки не пострадал.

На данный момент на месте аварии работают сотрудники полиции, обстоятельства ДТП выясняются, движение по трассе затруднено. По предварительным данным, водитель ВАЗа «допустил столкновение с двигавшимся по главной дороге автомобилем Mercedes», не предоставив последнему преимущества в движении.