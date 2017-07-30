Один человек погиб и не менее 11 пострадали в ДТП в Саратовской области, передает «Интерфакс» со ссылкой на региональный центр катастроф.

«Все пострадавшие –– пассажиры автобуса, их состояние определяют медики, которые в данный момент работают на месте происшествия», – рассказал представитель центра.

В воскресенье в 05:05 по местному времени (04:05 мск) на Вольском тракте пассажирский автобус перевернулся после лобового столкновения с легковым автомобилем. Ранее сообщалось о семерых пострадавших и об одном погибшем. В автобусе находились 36 человек,

«По предварительным данным, произошло лобовое столкновение автобуса и автомобиля «ВАЗ» («Калина»). В результате водитель «Калины» погиб на месте», – сообщили в местном ГИБДД.