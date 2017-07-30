Король Марокко Мухаммед VI помиловал почти 1200 человек, ранее арестованных за участие в протестах. Об этом сообщает агентство Франс Пресс.

О решении короля сказано в заявлении министерства юстиции, согласно которому среди помилованных есть участники демонстраций в портовом городе Эль-Хосейма и его округах. Отмечается, что прощены только те, «кто не совершал преступлений и не был замешан в серьезных инцидентах».

Как сообщает агентство «РИА Новости», волна протестов прошла в городе из-за смерти местного рыбака – мужчину раздавило мусоровозом, когда он пытался достать конфискованную полицией рыбу. Демонстрации проходили под лозунгами против «коррупции и несправедливости».