Президент России Владимир Путин помиловал жительниц Сочи, осужденных за госизмену.

Речь идет о 58-летней Анник Кесян и 59-летней Марине Джанджгава.

Соответствующие указы, подписанные главой государства, опубликованы 29 июля на официальном портале правовой информации. Документы вступят в силу в течение 10 дней с момента опубликования.

Женщины были осуждены Краснодарским краевым судом по статье «Госизмена» УК РФ.

В 2008 году они отправили знакомым в Грузию SMS о передвижении по железной дороге военной техники в сторону Абхазии.

В 2013 году Джанджгава была приговорена к 12 годам лишения свободы, а в 2015 году суд приговорил Кесян к восьми годам колонии.

В апреле этого года обе женщины были переведены в московский следственный изолятор «Лефортово» после того, как президент Путин помиловал осужденную по такой же статье другую жительницу Сочи Оксану Севастиди.