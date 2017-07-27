Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон о ратификации конвенции между РФ и Марокко о выдаче. Соответствующий документ был опубликован на официальном портале правовой информации.

«Ратифицировать конвенцию между Российской Федерацией и Королевством Марокко о выдаче», — говорится в тексте закона.

Конвенция была подписана двумя странами 15 марта 2016 года.

Госдума приняла закон о ее ратификации в июле 2017-го. 19 июля этого года он был одобрен Советом Федерации РФ.